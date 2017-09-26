Климпуш-Цинцадзе: Анализ закона об образовании Советом Европы должен снять манипуляции

Вторник, 26 сентября 2017, 13:49

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что анализ языковой статьи образовательного закона Советом Европы должен снять манипуляции соседних стран о правах национальных меньшинств.

Об этом она сказала журналистам на брифинге, сообщает УНИАН.

Отметим, что комментарий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе был сделан до того, как было обнародовано официальное заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, согласно которого правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

"Что касается образовательной реформы. Я очень рада, что президент Украины поддержал и подписал закон об образовании. Я бы хотела видеть гораздо меньше эмоций со стороны наших партнеров и коллег из разных стран, прежде всего пограничных, и манипуляций с их представлением информации о том, что у нас якобы сужаются права национальных меньшинств ", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что украинских партнеров исключительно беспокоит седьмая статья языкового закона.

"Я убеждена, что выполнение этой языковой статьи собственно расширит возможности представителей национальных меньшинств. Потому что, если представители национальных меньшинств заканчивают школы в Украине без знания государственного языка, то в них очень сильно ограничена как возможность вообще получение работы, которая в той или иной степени связана с взаимодействием с государством, не обязательно быть государственным служащим. Можно быть бухгалтером и не уметь заполнить документы, или руководителем предприятия", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

В связи с этим, вице-премьер подчеркнула, что новый закон об образовании создает дополнительные возможности для самореализации представителям нацменьшинств в Украине.

"Я убеждена, что анализ Советом Европы и этой языковой статьи, и предоставленная нами информация о том как мы видим имплементацию этого законопроекта в реальных механизмах, должны снять те претензии, которые искусственно, как по мне, абсолютно искусственно, и совершенно слишком эмоционально создаются нашими партнерами как в Венгрии, так и в Румынии, или в Греции ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее сообщалось, что Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статье на ЕвроПравде: "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".