Украинский закон об образовании противоречит международным конвенциям – венгерский министр

Вторник, 26 сентября 2017, 14:18

Украинский закон об образовании противоречит многим международным конвенциям и обязательствам, которые Украина взяла на себя в отношении европейских государств.

Об этом говорится в заявлении министра людских ресурсов Венгрии Золтана Балога на сайте правительства.

Балог отметил, что закон противоречит в том числе обязательствам Украины по обеспечению обучения на родном языке на всех уровнях образования.

"Руководство Украины ведет страну не в Европу, оно ведет свою страну в тупик", - говорится в заявлении.

Балог отметил, что Венгрия имеет конституционное обязательство поддерживать на всех соответствующих международных форумах национальные меньшинства, включая венгров.

"Министр людских ресурсов призывает министра образования Украины начать переговоры относительно принятого закона с представителями закарпатских венгерских общин, исключенных из процесса законотворчества. Правительство Венгрии все еще готово вести переговоры с Украиной по поводу справедливого этнического образования", - говорится в заявлении.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт решил блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Петром Порошенко закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статье на ЕвроПравде: "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".