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Арьев: Реакция Венгрии на закон об образовании – шантаж, но Украине есть чем ответить

Вторник, 26 сентября 2017, 15:01
Версия для печати Комментарии

Украина готова к зеркальным мерам против Венгрии, если Будапешт будет блокировать любые инициативы по сближению Украины и Европейского Союза.

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы по-соседски с ними взаимодействовали. Если они не хотят взаимодействовать по-соседски, то, например, в Совете Европы количество украинских делегатов в три раза превышает количество венгерских, и мы можем повлиять на окончательное решение по Венгрии тоже. Если они прибегают к шантажу, а не к спокойным переговорам, то это ненадежное партнерство ", - сказал Арьев.

Он отметил, что стремление этой страны блокировать сближение ЕС и Украины делает Венгрию ненадежным партнером для всех.

Однако по его словам, Украине есть чем ответить на угрозы Венгрии. По словам Арьева, у Украины есть соответствующие рычаги, а рост националистических настроений в Венгрии давно беспокоит ЕС, бьет также по имиджу этой страны в Евросоюзе.

"То, что делает Венгрия - это шантаж, поэтому в этом случае мы будем действовать зеркально в отношении Венгрии, если они будут делать такое по отношению к нам", - сказал Арьев.

Он добавил, что стоит также дождаться выводов Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона об образовании, а все, что происходит - лишь политические соревнования.

По словам Арьева, до получения выводов Венецианской комиссии нет смысла в дебатах в Совете Европы, на которых настаивает Румыния.

По поводу реакции Польши на этот закон нардеп сказал: "Я не слышал, чтобы они создавали проблемы".

Напомним, сегодня на сайте Министерства иностранных дел Венгрии появилось заявление, согласно которому венгерское правительство намерено блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании".

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