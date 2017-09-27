В Италии большая операция против мафии: 24 задержанных, включая чиновников

Среда, 27 сентября 2017, 08:31

Полиция Италии провела масштабную операцию на севере страны и задержала 24 человека, включая мэра, обвиняемого в связях с мафиозным кланом Ндрангета.

Об этом сообщает ANSA.

Полиция расследует проникновение мафиозной группы в бизнес и политику в регионе Ломбардия. Среди обвинений - вымогательство и незаконный оборот наркотиков.

21 задержанного арестовали и они находятся под стражей. Трех посадили под домашний арест, в том числе мэра города Серегно, недалеко от Монцы.

Его обвиняют в том, что он предоставил преференции предпринимателю, связанному с Ндрангетой. В частности, он отдал ему строительный контракт, который финансировался из бюджета.

Кроме него, в ходе операции задержаны еще двое местных чиновников.

Северная Ломбардия является одним из самых богатых регионов в Италии. Клан Ндрангета происходит из южного региона Калабрия и контролирует большую часть торговли кокаином в Европе.