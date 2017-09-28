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ЕС: Киев должен учесть мнение "Венецианки" при имплементации закона об образовании

Четверг, 28 сентября 2017, 14:41
Версия для печати Комментарии

Украина должна учитывать мнение Венецианской комиссии при имплементации закона об образовании.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"В общении с украинской властью мы всегда подчеркиваем, что национальное законодательство должно соотноситься с международными обязательствами Украины, особенно если речь идет о рамочные конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств", - сказала она.

Косьянчич напомнила о предыдущих высказанные Венецианской комиссией мнения, в которых сказано, что роль украинского языка как государственного и языков нацменьшинств и региональных языков должно быть тщательно сбалансирована.

"В этом контексте мы приняли к сведению намерения украинской власти обратиться с этим вопросом в Совет Европы. И эта оценка должна быть учтена при имплементации законодательства об образовании" - подчеркнула она.

Напомним, 25 сентября Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами данного закона, которые касаются языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной через закон "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

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