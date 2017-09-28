Украинец, обвиненный в причастности к фейковым наградам в Британии, угрожает СМИ судом

Четверг, 28 сентября 2017, 16:28

Житель Харькова Антон Саввов, ставший героем расследования британской газеты The Times о "продаже" наград, мимикрирующих под премии Оксфордского университета, направил юридические претензии украинским СМИ, а также британскому изданию.

Копия "требования об удалении недостоверной информации" поступила в редакцию "Европейской правды".

История, о которой идет речь, изложена в новости под названием "Украинский бизнесмен продает "фальшивые оксфордские премии" - The Times". В ней пересказано содержание расследования британских журналистов о налаженной продаже наград и премий на миллионы фунтов стерлингов с использованием репутации Оксфордского университета.

Журналисты выяснили, что компания "Европейская Бизнес Ассамблея" (EBA), зарегистрированная в Оксфорде, но не имеющая никакого отношения к местному университету, ищет людей, готовых заплатить почти 10 тыс. фунтов стерлингов ради получения "премии" и памятного знака, которые будут вручены им в Оксфорде.

Британское издание, являющееся первоисточником расследования, считает свои данные корректными - на сайте газеты The Times до сих пор размещен текст статьи; правда, расследование доступно сейчас в онлайне с меньшим количеством фото, чем в первоначальной версии.

Примечательно, что в письменной претензии, направленной в адрес ЕП, адвокат гражданина Антона Ивановича Саввова подтвердил большинство деталей расследования, которые, по мнению редакции, являются ключевыми. Адвокат, правда, категорически отрицал данные The Times о том, что Саввов является основателем EBA (вполне вероятно, что он действительно не имеет такого статуса, хотя фото и упоминания на сайте EBA дают основания утверждать, что он играет в организации большую роль).

Адвокат подтвердил, что организация проводит "вручение премий и наград по всему миру". Он в свою очередь настаивает, что награды нельзя называть "фальшивыми", поскольку компания, "как и любое другое юридическое лицо", может проводить вручение собственных наград.

Также адвокат Саввова подтвердил, что компания EBA "никоим образом не связана с Оксфордским университетом". Он также сообщил: то, что стилистика сообщений и других продуктов деятельности EBA напоминает университетскую, вполне законно, поскольку компания "осуществляет свою деятельность в городе Оксфорд и использует символику этого города так же, как и Оксфордский университет".

Антон Саввов (справа), чей адвокат настаивает на легальности деятельности EBA, и его сын Иван

Интересная деталь: в Украине действительно есть желающие получить такие награды, причем путь их получения и оплаты может быть интересен сам по себе.

К примеру, КП "Харьковский метрополитен" в декабря 2016 года оплатило через систему Prozorro "услуги по оформлению и сопровождению подачи документов на получение Международной награды "EUROPEAN QUALITY" (это одна из "наград", вручаемых EBA).

Как следует из заявления за подписью Саввова на сайте EBAoxford, харьковчанин возмущен освещением деятельности компании на телеканале "Интер", русской службой BBC и другими изданиями. Из путаницы с названиями в тексте письма от адвоката, направленного в адрес "Европейской правды", можно сделать вывод, что подобный текст претензии был направлен одновременно ряду СМИ. Юрист требует удаления статьи из online-доступа. Юридические претензии поступили также в The Times, о чем указано на сайте издания.

Пользуясь случаем, сообщаем адвокату Алексею Кучеру, а также его клиенту Антону Саввову, что редакционная политика "Европейской правды" не предусматривает удаления новостей. Также обращаем их внимание, что новость "Украинский бизнесмен продает "фальшивые оксфордские премии" - The Times" не является самостоятельным расследованием и не содержит никаких обвинений в адрес гражданина Саввова, а является описанием публикации The Times, которое соответствовало опубликованному на то время материалу.

Также считаем справедливым, что клиенты и партнеры "Европейской Бизнес Ассамблеи" получат больше информации о безусловно легальной (как убеждает адвокат) деятельности этой компании. В случае если гражданин Саввов или "не основанная им" компания EBA будут настаивать на оплате рекламы их легальной деятельности по присуждению наград – редакция "Европейской правды" с удовольствием предоставит координаты благотворительных фондов, которые нуждаются в финансовой помощи.