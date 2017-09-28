В аэропортах по всему миру произошел сбой систем регистрации

Четверг, 28 сентября 2017, 16:46

В аэропортах по всему миру, в том числе в Париже, Лондоне, Цюрихе, Сингапуре и Вашингтоне произошел сбой систем регистрации.

Об этом сообщает The Telegraph.

О проблемах сообщили в аэропортах Лондона (Хитроу и Гатвик), Шарль де Голль в Париже, Цюрихе, Мельбурне, Йоханнесбурге, Чанги в Сингапуре и Вашингтоне.

По данным издания, сбой связывают с проблемами в программном обеспечении Amadeus Altea, которое используют 125 авиакомпаний, что также повлияло на онлайн-регистрацию.

Администрация аэропорта Гатвик описала ситуацию как "мгновенный IT-сбой", заявив, что он не вызвал задержек рейсов.

В Хитроу сообщили, что сбой вызывает "периодические" проблемы, однако пассажиры все еще могут зарегистрироваться, хотя этот процесс может занять немного больше времени, чем обычно.

Оператор франкфуртского аэропорта Fraport заявил, что компания Lufthansa и партнерские авиалинии подверглись проблем в течение примерно 30 минут, что препятствовало проверке сумок. Однако, по их данным, эта проблема была решена.

Представитель Groupe ADP, эксплуатирующей более десятка аэропортов в большом регионе Парижа, подтвердил, что авиакомпании, которые пользуются системой Amadeus, пострадали в аэропорту Шарля де Голля в столице Франции.