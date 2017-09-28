Найти
АКТУАЛЬНО

Украинец, обвиненный в причастности к фейковым наградам в Британии, угрожает СМИ судом

Законодатели ЕС обнародовали критическую резолюцию по Brexit-переговорам

В НАТО официально опровергли росСМИ о "замораживании" Совета Россия-НАТО

Российские хакеры помогают в подготовке референдума в Каталонии – СМИ

В Литве скандал вокруг чиновников, раскрывших Кремлю секретную информацию

НАТО замораживает диалог с РФ из-за учений "Запад-2017" - росСМИ

Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах по ЗСТ






В аэропортах по всему миру произошел сбой систем регистрации

Четверг, 28 сентября 2017, 16:46
Версия для печати Комментарии

В аэропортах по всему миру, в том числе в Париже, Лондоне, Цюрихе, Сингапуре и Вашингтоне произошел сбой систем регистрации.

Об этом сообщает The Telegraph.

О проблемах сообщили в аэропортах Лондона (Хитроу и Гатвик), Шарль де Голль в Париже, Цюрихе, Мельбурне, Йоханнесбурге, Чанги в Сингапуре и Вашингтоне.

По данным издания, сбой связывают с проблемами в программном обеспечении Amadeus Altea, которое используют 125 авиакомпаний, что также повлияло на онлайн-регистрацию.

Администрация аэропорта Гатвик описала ситуацию как "мгновенный IT-сбой", заявив, что он не вызвал задержек рейсов.

В Хитроу сообщили, что сбой вызывает "периодические" проблемы, однако пассажиры все еще могут зарегистрироваться, хотя этот процесс может занять немного больше времени, чем обычно.

Оператор франкфуртского аэропорта Fraport заявил, что компания Lufthansa и партнерские авиалинии подверглись проблем в течение примерно 30 минут, что препятствовало проверке сумок. Однако, по их данным, эта проблема была решена.

Представитель Groupe ADP, эксплуатирующей более десятка аэропортов в большом регионе Парижа, подтвердил, что авиакомпании, которые пользуются системой Amadeus, пострадали в аэропорту Шарля де Голля в столице Франции.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:15
В РФ обещают "адекватно" ответить, если США ограничат разведывательные полеты
17:53
ЕС впервые проведет учения по проверке механизмов реагирования на гибридные угрозы
17:27
Немецкие консерваторы 8 октября обсудят политический курс для коалиции
17:02
МИД направит закон об образовании на оценку "Венецианки" до конца дня - СМИ
16:46
В аэропортах по всему миру произошел сбой систем регистрации
16:28
Украинец, обвиненный в причастности к фейковым наградам в Британии, угрожает СМИ судом
16:15
Законодатели ЕС обнародовали критическую резолюцию по Brexit-переговорам
15:48
Представитель Британии заявляет о прогрессе в переговорах с ЕС по Brexit
15:45
Франция осудила наступление в Идлибе, призывает РФ соблюдать обязательства
15:26
В ЕС не комментируют призывы о посредничестве в каталонском кризисе
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Варуфакис: цена немецкого успеха – это фактически провал остальной Европы

Экс-министр финансов Греции: "Есть только один путь спасения ЕС. Если Эммануель Макрон заявит Меркель: "Госпожа канцлер, вы победили только благодаря моей победе. И мое условие для продолжения нашей работы – это федерация. Общий бюджет, общее налогообложение".

Radio France Internationale

Французский взгляд на будущее ЕС: какие реформы предлагает Эмманюэль Макрон

Предложения президента Франции поистину революционны – общие налоги и бюджет, интеграция в вопросах образования. Это должно сделать еврозону более сплоченной и сильной перед внешними вызовами. Начать, по мнению Макрона, следует с общего оборонного бюджета ЕС и единой военной доктрины.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  