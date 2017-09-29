ИГИЛ обнародовала обращение своего лидера с призывом уничтожать врагов

Пятница, 29 сентября 2017, 08:46

Террористическая группировка "Исламское государство" распространила аудиообращение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Обращение было размещено связанным с исламистами порталом al-Furqan, который и раньше размещал послания топ-боевиков ИГИЛ, сообщает Associated Press.

В 46-минутном обращении лидер "Исламского государства" призвал своих последователей сжигать врагов во всем мире и нацеливать свои силы на "медиа центры неверных".

"О солдаты халифата и герои ислама, направьте пламя войны против своего врага", - заявил он.

"Солдаты ислама, сторонники халифата, активизируйте свои атаки и сделайте своими целями медиа-центры неверных и штаб-квартиру их идеологической войны" – подчеркнул лидер ИГИЛ.

Аль-Багдади также пообещал продолжать борьбу несмотря на потерю в июле города Мосул.

При этом в обращении нигде не указано, когда оно было записано.

Предыдущее обращение аль-Багдади получалось в ноябре прошлого года.

Стоит отметить, что летом российское Минобороны заявило о ликвидации аль-Багдади. В США однако эту информацию не подтвердили.