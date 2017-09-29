Найти
АКТУАЛЬНО

ЕС запускает онлайн-карту санкций

Полиция Испании изъяла почти 3 млн бюллетеней для каталонского референдума

МИД направил закон об образовании на оценку "Венецианки"

Китай закрывает на своей территории бизнес КНДР в соответствии с санкциями ООН

Украинец, обвиненный в причастности к фейковым наградам в Британии, угрожает СМИ судом

Законодатели ЕС обнародовали критическую резолюцию по Brexit-переговорам

В НАТО официально опровергли росСМИ о "замораживании" Совета Россия-НАТО






ЕС запускает онлайн-карту санкций

Пятница, 29 сентября 2017, 11:50
Версия для печати Комментарии

Европейский Союз запускает интерактивную онлайн-карту, содержащую полный перечень введенных международных санкций.

Как сообщает Deutsche Welle, онлайн-карта заработает с 29 сентября.

Карта позволяет увидеть санкций, действующих против выбранной пользователем страны или отрасли экономики. Также будет возможность осуществлять поиск по названиям предприятий или именами физических лиц.

Издание отмечает - пока санкции ЕС действуют против авторитарных режимов в десятках стран мира, а также против многих террористических организаций.

На данный момент список санкций ЕС помещается на 136-ти страницах и содержит ссылки на сотни конкретных документов. Этот список обновляется дважды в год, и каждый год к нему вносится около 80 поправок.

Это усложняет работу бизнеса, поскольку сотрудничество с лицами или компаниями, попавшими под санкции, означать большой штраф.

Автором идеи создания такой онлайн-карты является Эстония, которая сейчас председательствует в ЕС.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:49
Глава канцелярии Меркель сменит Шойбле на посту министра финансов – СМИ
12:44
Турция заплатила России аванс за системы С-400
12:13
Юнкер не ожидает достаточного прогресса в Brexit-переговорах до конца октября
11:50
ЕС запускает онлайн-карту санкций
11:47
Турция добивается ареста еще 117 военных, связанных с Гюленом
11:28
РФ планировала организовать в Брюсселе акцию дискредитации Украины - СБУ
11:04
В Бундесвере проверяют почти 400 случаев правоэкстремизма – СМИ
10:44
С начала года во Франции предотвратили 12 терактов
10:36
Великобритания сохранит свою роль в защите Европы - Мэй
10:02
У Меркель говорят, что переговоры о коалиции могут затянуться до начала 2018 года
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Евгений Руденко, Украинская правда

Большое меньшинство. Ответят ли румыны Украины на реформу образования

"Мы не против госязыка, но чтобы чувствовать себя полноценными гражданами, нам нужен родной язык в полном объеме". УП побывала в самом румынском районе Украины, крошечном городе Герцы в шести километрах от украино-румынской границы.

Иванна Костина, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Развод по-каталонски: сможет ли Мадрид остановить референдум и распад Испании

Взаимные угрозы, ввод полицейских спецподразделений, а также то, что местные лидеры идут ва-банк в борьбе за независимость – все это дает основания не исключать даже силовые сценарии, которые способны изменить не только Испанию, но и Европу в целом...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  