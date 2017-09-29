ЕС запускает онлайн-карту санкций

Пятница, 29 сентября 2017, 11:50

Европейский Союз запускает интерактивную онлайн-карту, содержащую полный перечень введенных международных санкций.

Как сообщает Deutsche Welle, онлайн-карта заработает с 29 сентября.

Карта позволяет увидеть санкций, действующих против выбранной пользователем страны или отрасли экономики. Также будет возможность осуществлять поиск по названиям предприятий или именами физических лиц.

Издание отмечает - пока санкции ЕС действуют против авторитарных режимов в десятках стран мира, а также против многих террористических организаций.

На данный момент список санкций ЕС помещается на 136-ти страницах и содержит ссылки на сотни конкретных документов. Этот список обновляется дважды в год, и каждый год к нему вносится около 80 поправок.

Это усложняет работу бизнеса, поскольку сотрудничество с лицами или компаниями, попавшими под санкции, означать большой штраф.

Автором идеи создания такой онлайн-карты является Эстония, которая сейчас председательствует в ЕС.