Посол Венгрии ожидает, что "Венецианка" выявит нарушения в законе об образовании

Пятница, 29 сентября 2017, 14:28

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень ожидает, что Венецианская комиссия выявит нарушения прав национальных меньшинств в законе об образовании в Украине.

Об этом он сказал журналистам сегодня, 29 сентября, сообщает УНИАН.

"Мы ожидаем, что Венецианская комиссия предупредит Украину: по каким статьям, по которым пунктами закон противоречит различным международным документам", - заявил посол.

При этом он не стал говорить, какой будет позиция Венгрии в том случае, если Венецианская комиссия не найдет нарушений прав национальных меньшинств в украинском законе об образовании.

Посол заявляет, что во всех международных документах сказано, что "уменьшить права нельзя". "До сих пор, от сада до университета, было возможно учиться на венгерском языке, родном языке. После этого не будет - это уменьшение", - заявил дипломат.

Кешкень утверждает, что украинский закон об образовании в части языков нацменьшинств противоречит также Конституции Украины, всем двусторонним соглашениям и международным соглашениям.

Также он сказал, что украинский закон противоречит Соглашению об ассоциации Украины и Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень надеется на то, что вместе с Украиной будет найдено совместное решение по статье нового украинского закона об образовании, которая касается языков национальных меньшинств.

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами данного закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной в связи с законом "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".