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Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории

Воскресенье, 03 сентября 2017, 09:58
Версия для печати Комментарии

Власти Японии и Южной Кореи подтвердила, что причиной землетрясения на Корейском полуострове стал ядерный взрыв, самый мощный за всю историю ядерных испытаний в КНДР.

Об этом сообщают мировые СМИ, в частности Reuters.

По данным сейсмологов, зафиксировано землетрясение магнитудой 6.3 – в 10 раз мощнее, чем все предыдущие, к которым приводили северокорейские ядерщики.

Этот ядерный взрыв стал шестым, что его провели северокорейские военные. Расчетная мощность ядерной бомбы, пока не сообщается. Как известно, параллельно КНДР регулярно проводит испытания баллистического оружия – межконтинентальных средств доставки ядерного заряда.

Ранее сообщалось, что КНДР близка к запуску баллистических ракет большой дальности.

В конце августа Пхеньян запустил баллистическую ракету над северной Японией.

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