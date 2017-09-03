Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории

Воскресенье, 03 сентября 2017, 09:58

Власти Японии и Южной Кореи подтвердила, что причиной землетрясения на Корейском полуострове стал ядерный взрыв, самый мощный за всю историю ядерных испытаний в КНДР.

Об этом сообщают мировые СМИ, в частности Reuters.

По данным сейсмологов, зафиксировано землетрясение магнитудой 6.3 – в 10 раз мощнее, чем все предыдущие, к которым приводили северокорейские ядерщики.

Этот ядерный взрыв стал шестым, что его провели северокорейские военные. Расчетная мощность ядерной бомбы, пока не сообщается. Как известно, параллельно КНДР регулярно проводит испытания баллистического оружия – межконтинентальных средств доставки ядерного заряда.

Ранее сообщалось, что КНДР близка к запуску баллистических ракет большой дальности.

В конце августа Пхеньян запустил баллистическую ракету над северной Японией.