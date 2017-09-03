Сеул будет добиваться самых мощных санкций для КНДР

Воскресенье, 03 сентября 2017, 11:32

Южная Корея решительно осудила последнее ядерное испытание Северной Кореи, пообещав добиться новых и наиболее мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Президент Мун Чжэ Ин сказал, что страна никогда не позволит Северной Корее продолжать развивать свои ядерные и ракетные технологии", - заявил на пресс-брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности Южной Кореи главный советник по безопасности президента.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета национальной безопасности страны после того, как на месте проведения предыдущих ядерных испытаний КНДР было зафиксировано искусственное землетрясение.

Причиной землетрясения на Корейском полуострове стал ядерный взрыв, самый мощный за всю историю ядерных испытаний в КНДР.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.