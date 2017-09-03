ЕС о ядерном испытании КНДР: серьезная угроза для международной безопасности

Воскресенье, 03 сентября 2017, 13:01

Последнее ядерное испытание КНДР является серьезной угрозой для международной безопасности, Пхеньян должен немедленно отказаться от разработки оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

"Ядерный тест КНДР является прямым и неприемлемым нарушением международных обязательств Пхеньяна не выпускать и не испытывать ядерное оружие как это определено многочисленными резолюциями Совета Безопасности ООН, он является серьезной провокацией, несет серьезную угрозу для региональной и международной безопасности, и является серьезным вызовом для глобального режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в заявлении Могерини.

В заявлении подчеркивается позиция Европейского союза: КНДР должна немедленно отказаться от своей ядерной программы, программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет, и немедленно прекратить все связанные с этим действия.

Могерини внесет вопрос Северной Кореи в повестку дня неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС на следующей неделе в Таллине.

Могерини надеется, что Совет безопасности ООН рассмотрит вопрос нового ядерного испытания КНДР и займет в отношении него твердую позицию.

Напомним, в воскресенье Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Южная Корея пообещала добиться новых и наиболее мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.