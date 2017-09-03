СМИ: Мэй согласится заплатить ЕС 54 миллиарда евро за Brexit

Воскресенье, 03 сентября 2017, 16:31

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй намерена одобрить выплату так называемого "счета за Brexit" Брюсселю в размере до 54 миллиардов евро (50 миллиардов фунтов стерлингов) для того, чтобы начать торговые переговоры с ЕС.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, британское правительство обсуждает план выплат Брюсселю от 7,6 до 18,5 миллиардов евро в год в течение трех лет после выхода из ЕС, прежде чем прекратит прямые выплаты в казну Евросоюза к проведению всеобщих выборов 2022 года.

По неофициальной информации, Брюссель требовал от Лондона выплатить сумму в размере 100 миллиардов евро, однако Великобритания до последнего отказывалась. Как отмечает источник, позиция Лондона на переговорах с ЕС значительно ослабла после того, как консерваторы во главе с Мэй потеряли абсолютное большинство в парламенте.

Как утверждает издание, Мэй собирается согласовать выплаты ЕС после партийной конференции консерваторов в октябре. К этому времени план не разглашают, опасаясь критики, в частности, евроскептиков, выступающих против любых выплат.

Напомним, британская команда переговорщиков во главе с Дэвидом Дэвисом требует правовых разъяснений от должностных лиц Брюсселя относительно платы за процесс выхода из ЕС.

Подробнее о "цене развода" Британии и ЕС читайте в материале на "ЕвроПравде": "Сколько стоит Brexit: Лондон и Брюссель не могут согласовать условия развода".