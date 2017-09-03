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Минфин США представит Трампу новый пакет санкций против КНДР

Воскресенье, 03 сентября 2017, 16:58
Версия для печати Комментарии

Глава Минфина США представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР в связи с очередным ядерным испытанием.

Об этом Стивен Мнучин рассказал в интервью Fox News, сообщает Reuters.

Санкции будут предусматривать прекращение всей торговли с Северной Кореей, отметил Мнучин.

"Если страны хотят иметь дела с Соединенными Штатами, они, очевидно, будут работать с нашими союзниками и другими, чтобы экономически изолировать Северную Корею", - сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Северная Корея продолжает оставаться угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не работают.

К более жестким санкциям против КНДР из-за последнего ядерное испытания призвали президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель.

В ЕС считают, что Совет Безопасности ООН должен занять твердую позицию в отношении КНДР.

Южная Корея пообещала добиться новых и самых мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

Напомним, в воскресенье Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

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