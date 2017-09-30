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Глава МИД Сербии заявил о наличии большой "антироссийской истерии" в ЕС

Суббота, 30 сентября 2017, 11:52
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что влияние России на Сербию является безвредным, отметив, что на Западе существует большая "антироссийская истерия".

Об этом он заявил после встречи с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, сообщает Balkaneu.

Дачич подтвердил, что целью встречи с Рогозиным был вопрос сербско-российского гуманитарного центра в городе Нис.

По его словам, Сербия находится под большим давлением Запада касательно этого центра и о возможном предоставлении дипломатической неприкосновенности российским чиновникам.

"В западных странах существует очевидно большая антироссийская истерия, и все это интерпретируется как то, что Россия имеет большое влияние в нашем регионе. Они (Запад - ред.) полагают, что такое влияние вредно. Но я сказал им, что мы имеем другое впечатление, а именно то, что влияние других стран, с другого полушария, является более вредным, чем влияние России, по крайней мере для Сербии и сербского народа ", - сказал Дачич.

Центр в городе Нис и промышленные зоны для российских фабрик в Сербии сейчас, по словам Дачича, "особенно популярные вопросы на Западе".

"Западное полушарие считает, что если что-то подписано с Российской Федерацией, это будет представлять антиамериканское, антизападное решение", - добавил он.

Напомним, недавно в Белграде Министерство образования, науки и технологического развития Сербии и международный детский центр "Артек", что находится в анкесованому Крыму, подписали соглашение, в рамках которого сербские педагоги и студенты будут заниматься волонтерством на полуострове.

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