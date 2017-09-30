Иран ввел временное топливное эмбарго в отношении Иракского Курдистана

Суббота, 30 сентября 2017, 15:30

Тегеран ввел временное эмбарго в отношении Иракского Курдистана, запретив иранским компаниям транспортировать топливо.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Irna.

"В связи с недавними событиями в регионе, и в соответствии с приказом Генерального управления пограничных дел, международным судоходным компаниям и водителям запрещается загружать и транспортировать топливную продукцию с и в регион Иракского Курдистана, до получения дальнейших указаний", - говорится в распоряжении Министерства транспорта Ирана.

Директива, которая датируется от 27 сентября, была разослана соответствующим компаниям.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что референдум курдов может иметь экономические и военные последствия, в частности, Турция может остановить экспорт нефти из Иракского Курдистана.

Как известно, в пятницу, 29 сентября, Ирак ввел запрет на международные рейсы в города Иракского Курдистана.

Сегодня иракские военные готовятся взять под свой контроль внешние границы северного курдского региона.

Напомним, 25 сентября в курдский автономии Ирака прошел референдум о поддержке независимости. Референдум не был признан ни центральным правительством Ирака, ни другими странами.

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