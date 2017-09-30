В Трампа подтвердили, напрямую общаются с КНДР по ядерной программе

Суббота, 30 сентября 2017, 17:51

В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что находятся в коммуникации с Северной Кореей с целью поощрить режим отказаться от ядерного оружия.

Об этом в Пекине заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после переговоров с китайскими лидерами, сообщает The Telegraph.

Как известно, у Вашингтона есть каналы, которые он использует для того, чтобы договориться об освобождении американских граждан, захваченных в заложники в КНДР.

"Однако, раскрытие, сделанное Тиллерсоном, подтверждает то, что американские чиновники также используют тайные переговоры, чтобы убедить Пхеньян вести официальные переговоры, направленные на смягчение напряженности", - отмечает The Telegraph.

"Мы пробуем (различные варианты - Ред.) так, чтобы оставаться на связи", - сказал он журналистам.

"Мы просим. У нас есть каналы связи с Пхеньяном, мы не в темноте, связь не потеряно, у нас пара, три канала, которые открыты с Пхеньяном", - добавил он.

"Мы можем поговорить с ними, и мы говорим с ними", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли Китай посредником, Тиллерсон заявил, что США имеют собственные каналы для связи.

Ранее глава Пентагона Джим Меттис заявил, что Соединенные Штаты хотят дипломатического решения ядерного кризиса с Северной Кореей.