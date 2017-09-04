Найти
АКТУАЛЬНО

Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем через поддержку ими КНДР

РФ обвинила США в захвате своих дипучреждений в Сан-Франциско и Вашингтоне

КНДР подтвердила успешное испытание водородной бомбы

Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории

СМИ: Мэй согласится заплатить ЕС 54 миллиарда евро за Brexit

Трамп: КНДР понимает "только одну вещь", разговоры не сработают

ЕС о ядерном испытании КНДР: серьезная угроза для международной безопасности






Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем через поддержку ими КНДР

Понедельник, 04 сентября 2017, 08:09
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерам Северной Кореи – угроза прямо направлена прежде всего на Китай.

Об этом Трамп написал традиционно в своем Twitter.

"Соединенные Штаты рассматривают, кроме других вариантов, прекращении всей торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей".

Однако угроза Трампа выглядит сомнительной, отмечает британское издание The Guardian. Крупнейшим торговым партнером Северной Кореи сегодня является Китай, откуда США в 2016 году импортировали товаров на сумму 463 миллиарда долларов.

"Сокращение торговли с Пекином вызовет протекционистскую спираль, которая создаст глобальную рецессию", - отмечает издание.

Вместе с тем глава Минфина США уже готовит новый пакет санкций против КНДР, который представит президенту Дональду Трампу. Ограничения должны еще более экономически изолировать КНДР.

Напомним, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Позже Трамп заявил, что Северная Корея остается угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не сработают.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:08
фото
В Германии успешно ликвидировали бомбу, из-за которой состоялась рекордная эвакуация
08:43
Южная Корея отработала удар по ядерному полигону КНДР
08:25
Выборы в Германии: Меркель убедительно победила Шульца на теледебатах
08:09
Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем через поддержку ими КНДР
17:49
Климкин осудил ядерное испытание КНДР: надо остановить это безумие
17:29
Насилие в Римини: задержаны четверо подозреваемых в изнасилованиях африканцев
16:58
Минфин США представит Трампу новый пакет санкций против КНДР
16:31
СМИ: Мэй согласится заплатить ЕС 54 миллиарда евро за Brexit
15:53
Меркель и Макрон: нужны более жесткие санкции против Северной Кореи
15:17
Трамп: КНДР понимает "только одну вещь", разговоры не сработают
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Последний шанс победить Меркель: что показали главные предвыборные дебаты

Дебаты двух основных соперников - едва ли не последняя возможность для Мартина Шульца изменить расклады, прогнозирующие победу действующему канцлеру. Для этого Шульцу надо было доказать избирателям, что канцлер действительно "вредит демократии в Германии" (укр.).

Тарас Качка, для Европейской правды

Жизнь после Соглашения об ассоциации: новая задача для Украины

Даже нынешнее откровенное нежелание лидеров ЕС говорить о перспективах украинского членства не должно нас пугать. Мы должны вести дискуссии с ЕС о наших будущих отношениях... Пока действия украинской власти на этом пути не заслуживают положительной оценки...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  