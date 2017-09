Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем через поддержку ими КНДР

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерам Северной Кореи – угроза прямо направлена прежде всего на Китай.

Об этом Трамп написал традиционно в своем Twitter.

"Соединенные Штаты рассматривают, кроме других вариантов, прекращении всей торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей".

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States.....