Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем через поддержку ими КНДР

Понедельник, 04 сентября 2017, 08:09

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерам Северной Кореи – угроза прямо направлена прежде всего на Китай.

Об этом Трамп написал традиционно в своем Twitter.

"Соединенные Штаты рассматривают, кроме других вариантов, прекращении всей торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей".

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 вересня 2017 р.

Однако угроза Трампа выглядит сомнительной, отмечает британское издание The Guardian. Крупнейшим торговым партнером Северной Кореи сегодня является Китай, откуда США в 2016 году импортировали товаров на сумму 463 миллиарда долларов.

"Сокращение торговли с Пекином вызовет протекционистскую спираль, которая создаст глобальную рецессию", - отмечает издание.

Вместе с тем глава Минфина США уже готовит новый пакет санкций против КНДР, который представит президенту Дональду Трампу. Ограничения должны еще более экономически изолировать КНДР.

Напомним, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Позже Трамп заявил, что Северная Корея остается угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не сработают.