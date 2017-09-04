В Германии успешно ликвидировали бомбу, из-за которой состоялась рекордная эвакуация

Понедельник, 04 сентября 2017, 09:08

фото

Немецкие взрывотехники успешно ликвидировали авиабомбу времен Второй мировой войны, из-за которой во Франкфурте была осуществлена самая масштабная в послевоенной истории страны эвакуация.

Об этом сообщает Reuters.

Обязательной эвакуации подверглись более 60 тысяч жителей города. В зону эвакуации вошли две больницы, дома престарелых, оперный театр и Немецкий федеральный банк, в котором хранятся золотые запасы на сумму 70 миллиардов долларов.

Специалисты начали обезвреживать бомбу в воскресенье, однако позже, чем планировали. Задержка произошла из-за отказа некоторых жителей от эвакуации.

Фото: Tag24

Авиабомбу весом 1,8 тонн и длиной два метра обнаружили во Франкфурте во вторник. Бомбу нашли во время строительных работ в районе Вестенд.

До этого времени самая большая эвакуация в послевоенный период, связанная с выявлением бомбы, состоялась в Аугсбурге накануне Рождества прошлого года. Тогда в городе обнаружили бомбу весом 3,8 тонн и эвакуировали 54 тысяч человек.