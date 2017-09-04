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Сеул предупредил о новых возможных ракетных пусках КНДР

Понедельник, 04 сентября 2017, 10:06
Версия для печати Комментарии

Министерство обороны Южной Кореи заявило о новых возможных запусках баллистических ракет КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Сеул не исключает испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

"Мы продолжаем видеть признаки возможных пусков баллистических ракет. Мы также прогнозируем, что Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету", - заявил в понедельник представитель минобороны Южной Кореи.

Минобороны страны призвало парламент дать ответы на все вопросы, связанные с последним ядерным испытанием КНДР.

Напомним, 3 сентября Северная Корея провела шестое, самое мощное в своей истории ядерное испытание. Впоследствии Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Действия КНДР вызвали резкую критику мирового сообщества. В понедельник Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание. Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить торговлю со всеми, кто ведет бизнес с КНДР.

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