В МИД РФ угрожают Трампу: не все президенты США доходили до конца срока

Понедельник, 04 сентября 2017, 12:09

Не все американские президенты пробыли на посту до истечения срока, заявили в МИД РФ, комментируя решение Вашингтона остановить работу трех российских дипломатических объектов в США.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

"Не все, вообще, американские президенты доходили до конца своего срока. Об этом, кстати, неплохо было бы помнить в сегодняшних исторических реалиях. О том, с каким государством мы имеем дело", - сказала Захарова.

Российская дипломат заявила, что Россия много лет идеализировала США, тогда как "надо прагматично смотреть на то, что есть в реальности, а не придумывать себе некий иллюзорный мир".

Захарова уточнила, что говорит не об импичменте президента США, а о том, "как построено государство и как борьба кланов в разные исторические моменты приводила к разным политических результатах".

Напомним, по требованию Вашингтона в США прекратили работу генеральное консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йоку.

Этот шаг был сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Все три учреждения перешли под контроль США после того, как американские власти провели в них обзор.

Россия обвинила Соединенные Штаты в захвате своих дипломатических учреждений.