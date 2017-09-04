Найти
АКТУАЛЬНО

Президент ПАСЕ пожаловался в комитет СЕ на незаконность резолюции о его отставке

Две компании из Нидерландов участвуют в строительстве Керченского моста

В МИД РФ угрожают Трампу: не все президенты США доходили до конца срока

Евросоюз готов усилить санкции против КНДР

Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем из-за поддержки им КНДР

СМИ: Мэй согласится заплатить ЕС 54 миллиарда евро за Brexit

Трамп: КНДР понимает "только одну вещь", разговоры не сработают






Президент ПАСЕ пожаловался в комитет СЕ на незаконность резолюции о его отставке

Понедельник, 04 сентября 2017, 12:42
Версия для печати Комментарии

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал заявление в Арбитражный комитет Совета Европы о незаконности резолюции ПАСЕ, которая открыла путь к устранению его с поста президента организации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Интересно, что этот орган не имеет полномочий проводить ревизию резолюций ПАСЕ, но очевидно цель в другом – дальнейшее возмущение в Совете Европы, которое выгодно сейчас России", - написал Арьев.

Глава украинской делегации в ПАСЕ напомнил, что Россия отказалась платить взносы в организацию, "чем в очередной раз доказала, что не собирается выполнять не только ценностные, но и технические обязательства".

Напомним, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о внесении изменений в свой регламент, позволив сместить с поста президента Педро Аграмунта.

Аграмунт заявляет, что будет защищаться, потому что процедуры в ПАСЕ по его отставке "незаконны".

Голосование за отставку Аграмунта ожидается на следующей сессии ПАСЕ, которая начинается 9 октября 2017 года.

Инициатива по устранению Аграмунта с должности появилась после информации о его визите в Сирию в составе российской делегации.

Подробнее об отстранении Аграмунта с поста президента ПАСЕ читайте в материале: "Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ".

Читайте также: "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:16
Британия продолжит защищать Скандинавию и Балтику от РФ после Brexit
12:58
Германия выделит еще 6,5 млн евро пострадавшим от конфликта на Донбассе
12:42
Президент ПАСЕ пожаловался в комитет СЕ на незаконность резолюции о его отставке
12:32
Две компании из Нидерландов участвуют в строительстве Керченского моста
12:09
В МИД РФ угрожают Трампу: не все президенты США доходили до конца срока
11:40
Во Франции продолжает падать поддержка Эммануэля Макрона
11:27
Немецкая оппозиция раскритиковала теледебаты между Меркель и Шульцем
10:57
В Лондоне назвали "абсурдными" сообщения о 54 млрд евро за Brexit
10:56
Ernest Airlines запустит рейсы в Италию из Киева и Львова
10:44
МИД Турции: Берлину не следует вмешиваться в наши внутренние дела
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

120 килотонн угроз: приведет ли северокорейский кризис к ядерной войне

Весь мир заинтересован решить северокорейскую проблему как можно скорее, пока "обезьяна с гранатой" не получила ящик таких гранат. И если конфликт действительно перейдет в горячую фазу, главным противником Пхеньяна будет американская армия...

Виктор Савинок, для Европейской правды

Последний шанс победить Меркель: что показали главные предвыборные дебаты

Дебаты двух основных соперников - едва ли не последняя возможность для Мартина Шульца изменить расклады, прогнозирующие победу действующему канцлеру. Для этого Шульцу надо было доказать избирателям, что канцлер действительно "вредит демократии в Германии".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  