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Британия продолжит защищать Скандинавию и Балтику от РФ после Brexit

Понедельник, 04 сентября 2017, 13:16
Версия для печати Комментарии

Великобритания поможет защищать страны Северной Европы и Балтии от России после выхода из состава Европейского союза.

Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, сообщает EUobserver.

Джонсон напомнил, что Британия "успокаивала своим присутствием" союзников, стоящих перед "российским антагонизмом".

Он отметил, что британские военные были отправлены в Эстонию как часть батальона НАТО в рамках стратегии сдерживания России.

"Это твердая демонстрация того, что Великобритания всегда будет стоять со своими союзниками перед внешней агрессией, а также послание другим о том, что единство, которое обеспечивает и поддерживает НАТО, никогда не будет нарушено. Когда мы выйдем из ЕС, мы будем продолжать защищать и продвигать наши общие интересы", - добавил он.

В эти дни в Лондоне проходит встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС - Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы и Швеции, а также стран, не являющихся членами ЕС - Исландии и Норвегии.

Так называемая Северо-Балтийская восьмерка намерена обсудить Северную Корею, Сирию и мирный процесс на Ближнем Востоке.

Но, как ожидается, министры также обсудят ситуацию в Украине и действия России на фоне все возрастающей напряженности.

Как известно, Россия и Беларусь 14 сентября начинают масштабные военные учения "Запад-2017", в которых могут принять участие 100 000 военных.

Скандинавские и Прибалтийские страны планируют провести в тот же период учения Aurora-17.

Более 19000 преимущественно шведских солдат примут участие в маневрах вместе с подразделениями из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США.

Швеция не является членом НАТО, но она усиливает сотрудничество с НАТО в борьбе с российскими киберугрозами и дезинформационными кампаниями.

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