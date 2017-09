Послы ЕС в среду продолжат санкции против РФ еще на полгода

Послы стран Евросоюза в среду, 6 сентября, примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний в связи с агрессией России против Украины.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду должны продолжить визовые запреты и замораживание активов на 6 месяцев для лиц и компаний, угрожающих суверенитету Украины", - написал Йозвяк.

Eu ambs are on Wed set to extend visa bans & asset freezes by 6 months on ppl & entities threatening #Ukraine's sovereignty. #Russia #Crimea