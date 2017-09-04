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Послы ЕС в среду продолжат санкции против РФ еще на полгода

Понедельник, 04 сентября 2017, 15:22
Версия для печати Комментарии

Послы стран Евросоюза в среду, 6 сентября, примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний в связи с агрессией России против Украины.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду должны продолжить визовые запреты и замораживание активов на 6 месяцев для лиц и компаний, угрожающих суверенитету Украины", - написал Йозвяк.

Как известно, в санкционный список входят 153 физических лица и 40 компаний.

Напомним, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.

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