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Лидер немецких "Зеленых": Россия превращает себя в открытую тюрьму

Вторник, 05 сентября 2017, 08:56
Версия для печати Комментарии

Лидер немецких "Зеленых" Джем Ездемир считает правильной политику санкций в отношении России и заявил, что РФ превращает сама себя на "открытую тюрьму".

Об этом Ездемир сказал в понедельник, 4 сентября, во время теледебатов между лидерами избирательных списков пяти партий, сообщает Deutsche Welle.

"Украина добровольно согласилась отказаться от всего своего ядерного арсенала (...) Что произошло с границами Украины? Россия аннексировала Крым, Восточную Украину заняли и дестабилизируют российские солдаты (...) Многие страны мира скажут себе теперь, если ты не можешь положиться на слова России, США и других, посмотри на Украину", - сказал лидер "Зеленых".

Ездемир подчеркнул, что считает правильным общую политику санкций ЕС в отношении России.

"Мы не должны вознаграждать Россию еще и за то, что она превращает свою страну в открытую тюрьму и, кстати, либералы тоже должны бы это знать: (Россия. - Ред.) пытается масштабно вмешиваться в выборы в Европе", - добавил политик.

Напомним, в партии Меркель обвинили Россию в хакерской атаке перед выборами.

Немецкая спецслужба предостерегает, что Россия имеет возможности для проведения кампании по дезинформации во время выборов в Бундестаг.

Выборы в немецкий Бундестаг состоятся 24 сентября.

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