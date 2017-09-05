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КНДР назвала взрыв водородной бомбы "подарком" для США

Вторник, 05 сентября 2017, 14:52
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КНДР назвала последние крупнейшие в своей истории испытания водородной бомбы "подарочным набором" для США и предупредила Вашингтон о предстоящих "подарках".

Об этом во вторник заявил посол КНДР при ООН Хан Тхэ Сон на конференции в Женеве, сообщает Reuters.

"Я горд сказать, что всего два дня назад, 3 сентября, КНДР успешно провела испытания водородной бомбы для межконтинентальной баллистической ракеты в рамках плана по созданию стратегических ядерных сил", - сказал дипломат.

Он заявил, что недавние "оборонительные меры" КНДР являются "подарочным набором" для США.

"Соединенные Штаты и в дальнейшем будут получать "подарочные наборы" от моей страны, пока они полагаются на безрассудные провокации и тщетные попытки давления на КНДР", - сказал северокорейский дипломат.

Хан Тхэ Сон заявил, что санкции против Северной Кореи не сработают, ведь Пхеньян ни при каких условиях не будет обсуждать ядерное сдерживание.

Как известно 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерные испытания вызвали землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Подробнее о последней эскалации вокруг КНДР читайте в материале ЕвроПравды: "120 килотонн угроз: приведет ли северокорейский кризис к ядерной войне".

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