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Попытка путча в Черногории: организаторами назвали сотрудников разведки РФ

Среда, 06 сентября 2017, 17:44
Версия для печати Комментарии

Прокуратура Черногории обвинила двух российских разведчиков в организации и координации попытки государственного переворота в Черногории из соседней Сербии.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Сегодня возобновилось слушание дела о попытке путча в 2016 году и обвинение впервые обнародовало доказательства того, что Кремль планировал свергнуть прозападное правительство в Черногории.

Двое граждан России - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые являются сотрудниками военной разведки ГРУ РФ, обвиняются в том, что они стояли за группой граждан Сербии и Черногории, которые планировали убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича.

Шишмаков и Попов находятся в розыске, их судят заочно. Двенадцать других обвиняемых, среди которых лидеры оппозиционного Демократического фронта Андрей Мандич и Милан Кнезевич, обвиняют в "членстве в преступной организации" с целью "совершения террористических актов" и подрыве конституционного строя.

Россия отрицала причастность к попытке путча, хотя Москва поддерживает "Демократический фронт" и другие оппозиционные группы, которые выступают против членства в НАТО и за усиление связей с Кремлем.

Ранее британское издание The Telegraph опубликовало фото вероятных организаторов попытки государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года.

На снимках, полученных европейскими спецслужбами, вероятно, зафиксированы два офицера ГРУ РФ - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов.

Как известно, 16 октября прошлого года в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Оппозиционные партии заявили, что вся операция была сфабрикована, и обвинили премьера Мило Джукановича в использовании служб безопасности для продолжения своего руководства страной, которое длится уже четверть века.

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