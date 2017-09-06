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Словения заблокирует вступление Хорватии в ОЭСР из-за территориального спора

Среда, 06 сентября 2017, 19:47
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Словения не будет поддерживать начало процедуры вступления Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает словенское издание Delo.

По информации издания, Словения представила свою позицию на очередной встрече послов стран-членов ЕС (Coreper 2), где обсуждался доклад Еврокомиссии по расширению ОЭСР.

Традиционно члены ЕС, входящие в ОЭСР, всегда поддерживают кандидатуру другого члена союза.

Аргументом Словении является то, что Хорватия не выполняет условия, а именно не придерживается верховенства права, которое также предусматривает уважение судебных решений. Другие послы не ответили на позицию Словении.

Очевидно, что под невыполнением условий Словения подразумевает отказ Хорватии выполнять решение Гаагского суда по делу о территориальном споре в Пиранском заливе, которое было принято не в пользу Загреба.

ОЭСР примет решение о начале переговоров о вступлении с кандидатами в конце сентября. Согласно неофициальной информации, генеральный секретарь ОЭСР предлагает начать переговоры с Румынией, а также с Аргентиной, Бразилией и Перу. Другие два европейских кандидата, Хорватия и Болгария, видимо, останутся без поддержки.

Объявления о де-факто блокировании вступления в ОЭСР - первый шаг Словении заставить Хорватию выполнить решение Гааги через давление во всех организациях.

Напомним, Словения может подать иск в Суд ЕС против Хорватии и в конце концов заблокировать ее вступление в Шенгенскую зону в случае невыполнения Загребом решение по территориальному спору в Пиранском заливе.

Подробнее читайте в статье: "К обострению готовы: Хорватия и Словения повышают ставки в споре о морской границе".

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