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Парламент Каталонии одобрил референдум о независимости от Испании

Четверг, 07 сентября 2017, 08:00
Версия для печати Комментарии

Каталонский парламент в среду проголосовал за проведение референдума о независимости 1 октября и процесс отделения от Испании, если граждане проголосуют "за".

Об этом сообщает Reuters.

После 12 часов дискуссии большинство парламентариев приняла соответствующее законодательство, которое позволяет провозгласить независимость Каталонии уже за 48 часов в случае получения согласия населения.

Депутаты, которые выступали против независимости, покинули зал перед голосованием. Сторонники отделения во главе с главой региона Карлесом Пучдемоном после победных результатов спели гимн Каталонии.

На референдуме каталонцам зададут вопрос "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой республикой?". Как отмечает агентство, количество сторонников независимости в Каталонии уменьшается на фоне улучшения экономической ситуации в стране. Впрочем большинство каталонцев хотят иметь возможность проголосовать по этому вопросу.

Испанское правительство выступает против проведения референдума. Ранее Мадрид обратился в Конституционный суд с просьбой признать решение о референдуме незаконным, ведь Конституция Испании говорит о неделимости страны.

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