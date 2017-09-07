Порошенко назначил посла Украины в Македонии

Президент Украины Петр Порошенко назначил Наталью Задорожнюк чрезвычайным и полномочным послом Украины в Македонии.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Задорожнюк Наталью Ивановну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Македония", - говорится в документе.
Ранее Наталья Задорожнюк занимала должность посла по особым поручениям.
До декабря 2016 года должность посла в Македонии занимал Юрий Гончарук.
После его увольнения временным поверенным в делах Украины в Республике Македония стал Ростислав Палагусинец.