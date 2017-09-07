Порошенко назначил посла Украины в Македонии

К российским деньгам добавились азербайджанские – на сумму почти $3 млрд... Деньги получали семья руководителя ЮНЕСКО, депутат из блока Ангелы Меркель, кандидат в президенты Словении на предстоящих выборах и другие политики. Не обошлось и без взяток для журналистов...

Наталья Ищенко, для Европейской правды

Словения заявила об одностороннем выполнении решения Гаагского арбитража об установлении границы с Хорватией. Загреб это решение выполнять отказался. ЕС и НАТО получили конфликт между странами-членами, но, кажется, у них нет четкого плана, что с этим делать.