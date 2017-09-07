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Порошенко назначил посла Украины в Македонии

Четверг, 07 сентября 2017, 08:14
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Наталью Задорожнюк чрезвычайным и полномочным послом Украины в Македонии.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Задорожнюк Наталью Ивановну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Македония", - говорится в документе.

Ранее Наталья Задорожнюк занимала должность посла по особым поручениям.

До декабря 2016 года должность посла в Македонии занимал Юрий Гончарук.

После его увольнения временным поверенным в делах Украины в Республике Македония стал Ростислав Палагусинец.

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