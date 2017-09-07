Найти
АКТУАЛЬНО

Правительство Испании просит Конституционный суд отменить решение о референдуме в Каталонии

Додон накажет всех военных, причастных к учениям с Украиной

Согласие россиян на миротворцев на Донбассе не снимет с них санкций - Порошенко

Порошенко озвучил главные задачи на пути к членству в ЕС

Порошенко предостерег Раду от изменения "безвизовых законов"

"Фабрика троллей" из РФ покупала политическую рекламу в Facebook перед выборами в США

Ураган "Ирма" почти полностью разрушил остров Сен-Мартен, 6 погибших






США подготовили указ о санкциях против стран, торгующих с КНДР

Четверг, 07 сентября 2017, 15:04
Версия для печати Комментарии

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что подготовил правительственное распоряжение для президента США Дональда Трампа, которое предусматривает санкции против стран, торгующих с Северной Кореей.

Об этом сообщает The Hill.

"Если мы не получим эти дополнительные санкции в ООН, то как я уже говорил на выходных, я подготовил исполнительный указ, который уже можно отправлять на стол президенту. Указ позволит прекратить торговлю и ввести санкции против всех, кто занимается торговлей с Северной Кореей", - сказал Мнучин журналистам.

"Совершенно очевидно, что сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы в ООН ввели дополнительные санкции", - сказал Мнучин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон предлагает ввести эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и заморозить активы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи из-за поддержки КНДР.

Как известно, КНДР активно торгует с Китаем, который уже раскритиковал угрозу Трампа.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:03
Правительство Испании просит Конституционный суд отменить решение о референдуме в Каталонии
15:54
Связанные с Россией хакеры атаковали энергокомпании в Европе и США
15:40
В ЕС не согласны с позицией Британии касательно ирландской границы
15:26
Испания готовит иски против организаторов референдума за независимость Каталонии
15:14
ЕС: Британия должна выполнять бюджетные обязательства по Brexit
15:04
США подготовили указ о санкциях против стран, торгующих с КНДР
15:01
Рейд в пригороде Парижа: задержанные планировали подорвать банки
14:57
Большинство немцев наибольшей угрозой считают терроризм
14:31
Британия направила морских пехотинцев и инженеров армии на пострадавшие от урагана территории
14:19
фото
Израиль атаковал объекты в Сирии, которые связывают с производством химоружия
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анна Шелест, для Европейской правды

Все детали миротворческой миссии: какая битва ждет Украину в ООН

Киев не сможет просто отмести российское предложение, ведь именно мы звали миротворцев. Такой шаг не поймут наши западные партнеры и особенно участники "нормандского формата". Нужно четкое объяснение, почему России нужно сказать "нет" и какая миротворческая операция имеет смысл...

Три миллиарда на взятки: в ЕС раскрыли масштабную схему выплат за "помощь" Азербайджану

К российским деньгам добавились азербайджанские – на сумму почти $3 млрд... Деньги получали семья руководителя ЮНЕСКО, депутат из блока Ангелы Меркель, кандидат в президенты Словении на предстоящих выборах и другие политики. Не обошлось и без взяток для журналистов...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  