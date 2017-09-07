США подготовили указ о санкциях против стран, торгующих с КНДР

Четверг, 07 сентября 2017, 15:04

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что подготовил правительственное распоряжение для президента США Дональда Трампа, которое предусматривает санкции против стран, торгующих с Северной Кореей.

Об этом сообщает The Hill.

"Если мы не получим эти дополнительные санкции в ООН, то как я уже говорил на выходных, я подготовил исполнительный указ, который уже можно отправлять на стол президенту. Указ позволит прекратить торговлю и ввести санкции против всех, кто занимается торговлей с Северной Кореей", - сказал Мнучин журналистам.

"Совершенно очевидно, что сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы в ООН ввели дополнительные санкции", - сказал Мнучин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон предлагает ввести эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и заморозить активы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи из-за поддержки КНДР.

Как известно, КНДР активно торгует с Китаем, который уже раскритиковал угрозу Трампа.