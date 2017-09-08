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Россия заявила об уничтожении "министра войны" ИГИЛ

Пятница, 08 сентября 2017, 09:48
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Российское Минобороны заявило, что в результате авиаудара в Сирии был ликвидирован "министр войны" ИГИЛ.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает ТАСС.

"В результате точного авиаудара российской авиации в районе города Дейр-эз-Зор уничтожены командный пункт, узел связи и около 40 боевиков ИГИЛ", - сообщает пресс-служба.

5 сентября Минобороны РФ получило информацию о проведении на одном из замаскированных командных пунктов в окрестностях Дейр-эз-Зора совещания командиров ИГИЛ.

"С авиабазы ​​Хмеймим были подняты два самолета Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечные авиационные удары бетонобойными бомбами", - сообщили в Минобороны РФ.

Российское военное ведомство утверждает, что подтверждены данные об уничтожении четырех влиятельных полевых командиров, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммада аш-Шимали, отвечавшего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ, и "министра войны" Гулмурода Халимова.

Сообщается, что Абу Мухаммада аш-Шимали ряд европейских спецслужб считает организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года.

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