Глава МИД Франции: "инициатива" Путина о миссии ООН требует тщательного изучения

Пятница, 08 сентября 2017, 17:12

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "инициатива" президента России Владимира Путина относительно миссии ООН в Донбассе требует тщательного изучения.

Об этом он заявил журналистам на брифинге в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает УНИАН.

"Мы с большим интересом ознакомились с инициативой РФ по поводу контингента ООН, обеспечения безопасности ОБСЕ, которые там работают. Мы сейчас рассмотрим эту инициативу с большим вниманием.

Подобные решения требуют тщательного изучения с нашей стороны и с украинской стороны. Дополнительных комментариев по этому поводу не будет", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопрос, должны ли миротворцы ООН находиться на линии разграничения или на всей территории Донбасса, и могут ли россияне принимать в ней участие.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение миротворцев ООН может быть на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В МИД Украины приняли во внимание заявление президента РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

В правительстве Германии заявили, что возможную миротворческую миссию ООН на Донбассе следует размещать на всей территории конфликта, а не только вдоль линии соприкосновения.

В Госдепартаменте США также считают, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории конфликта на Донбассе, а не только на линии соприкосновения.

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