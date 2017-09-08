Ураган "Ирма": на голландский части Сен-Мартена 2 погибших и 43 раненых

Пятница, 08 сентября 2017, 19:16

На части территории острова Сан-Мартен в Карибском море, принадлежащей Нидерландам, ураган "Ирма" унес жизни двух человек, еще 43 получили травмы.

Об этом объявило голландское правительство, сообщает NOS.

Сообщается также, что всех пациентов местной больницы, которые находились в отделение интенсивной терапии, еще до урагана эвакуировали на Кюрасао и на Арубу.

Сегодня стало известно, что в результате урагана "Ирма" на французских заморских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море погибли по меньшей мере 9 человек, еще 7 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, по оценкам местных властей, ураган "Ирма" разрушил 95% французской части острова Сен-Мартен.

Ураган "Ирма", которому присвоили максимальную степень опасности, обрушился на карибские острова 6 сентября. Скорость ветра достигала 300 км/ч.

Ураган "Ирма" считается самым мощным за десятилетие в Атлантике.