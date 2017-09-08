Найти
АКТУАЛЬНО

Германия отклонила требование Польши о военных репарациях

Мораторий на вывоз леса-кругляка не дал обещанных результатов – вице-премьер

В правительстве гарантируют, что безвизовый режим для Украины не будет приостановлен

Орбан ответил Юнкеру письмом: "Венгрия – не страна мигрантов"

В 2018-м план сотрудничества с НАТО будет написан по принципу ПДЧ – Климпуш-Цинцадзе

Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании

Россия заявила об уничтожении "министра войны" ИГИЛ






Ураган "Ирма": на голландский части Сен-Мартена 2 погибших и 43 раненых

Пятница, 08 сентября 2017, 19:16
Версия для печати Комментарии

На части территории острова Сан-Мартен в Карибском море, принадлежащей Нидерландам, ураган "Ирма" унес жизни двух человек, еще 43 получили травмы.

Об этом объявило голландское правительство, сообщает NOS.

Сообщается также, что всех пациентов местной больницы, которые находились в отделение интенсивной терапии, еще до урагана эвакуировали на Кюрасао и на Арубу.

Сегодня стало известно, что в результате урагана "Ирма" на французских заморских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море погибли по меньшей мере 9 человек, еще 7 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, по оценкам местных властей, ураган "Ирма" разрушил 95% французской части острова Сен-Мартен.

Ураган "Ирма", которому присвоили максимальную степень опасности, обрушился на карибские острова 6 сентября. Скорость ветра достигала 300 км/ч.

Ураган "Ирма" считается самым мощным за десятилетие в Атлантике.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:42
Беларусь отказала в визах шести депутатам парламента Литвы
20:12
фото
Офис канцлера Австрии прекратил установку антитеррористических барьеров
19:44
КНДР в субботу может провести новое ракетное испытание - Сеул
19:16
Ураган "Ирма": на голландский части Сен-Мартена 2 погибших и 43 раненых
19:11
Видео
Полиция Парижа обнаружила в одной из квартир 130 кошек, истощенных от недоедания
18:32
Сирия отвергла обвинения комиссии ООН в применении химического оружия
18:26
Дата визита Трампа в Британию до сих пор не установлена - СМИ
18:04
Депутат от партии Макрона продавала туры в парламент по 119 евро
17:50
В Праге нашли "капсулы времени" коммунистической эпохи
17:12
Глава МИД Франции: "инициатива" Путина о миссии ООН требует тщательного изучения
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Климпуш-Цинцадзе: Еще летом 2016 года комиссию по партнерству с НАТО возглавлял регионал Кожара

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе: "Орган, который не работал – это только один пример. В секретариате Кабмина была утрачена... нет, была сознательно разрушена способность заниматься координацией евроатлантической интеграции".

Анна Шелест, для Европейской правды

Все детали миротворческой миссии: какая битва ждет Украину в ООН

Киев не сможет просто отмести российское предложение, ведь именно мы звали миротворцев. Такой шаг не поймут наши западные партнеры и особенно участники "нормандского формата". Нужно четкое объяснение, почему России нужно сказать "нет" и какая миротворческая операция имеет смысл...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  