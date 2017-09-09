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РФ назвала фальшивкой доклад ООН о химоружии и бомбардировках в Сирии

Суббота, 09 сентября 2017, 17:09
Версия для печати Комментарии

Россия назвала "плохо ангажированной фальшивкой" доклад комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии в части, касающейся обвинений в адрес Москвы и Дамаска.

Соответствующее заявление сделал постпред России при Женевском отделении ООН Алексей Бородавкин, сообщает РИА Новости.

"Доклад в части, касающейся России и применения химического оружия Вооруженными силами Сирии является примером политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной", - сказал он.

Бородавкин также заявил, что Москве не стоит обращать внимание на подобные обвинения.

"Некоторое время назад торговать русофобской ложью стало модным в политических и дипломатических кругах. Но ситуация постепенно меняется. Даже там, где такие выдумки еще остаются востребованными, политическая цена на них стремительно падает ", - добавил он.

Напомним, представители ООН заявили, что сирийское правительство несет ответственность за газовую атаку с использованием зарина, которая произошла в апреле в сирийской провинции Идлиб.

Через два дня Израиль нанес авиаудар по территории сирийской провинции Хама, уничтожив объекты, которые могут быть связаны с производством химического оружия.

Авторы документа также утверждают, что российские самолеты бомбят больницы в Сирии на территориях, подконтрольных оппозиции.

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