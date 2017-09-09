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РФ раскритиковала министра обороны ФРГ за ее заявление об учениях "Запад-2017"

Суббота, 09 сентября 2017, 17:49
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Министерство обороны России раскритиковало министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, которая заявила, что Москва планирует отправить больше 100 000 военнослужащих на учения в Беларусь.

Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметила, что военные игры под названием "Запад-2017" будут явной "демонстрацией военных возможностей русских".

Россия в ответ заявила, что ее совместные учения с Беларусью будут чисто оборонными и отвергла предположение, что она может использовать их для подготовки вторжений в Польшу, Литву и Украину.

"Мы удивлены заявлениями главы военного ведомства ФРГ, публично оперирущей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 000 российских военнослужащих, привлекаемых на учения Запад-2017 и скрытых в связи с этим угроз Европе", - сказал представитель Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков.

Он добавил, что немецкая сторона получила всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлеченных к учениям российских войск.

Россия заявила, что около 13 000 военнослужащих из России и Беларуси и почти 700 единиц военной техники будут использованы в учениях, которые пройдут 14-20 сентября в Беларуси, Балтийском море, западной России и Калининграде.

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