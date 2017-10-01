Полиция Испании блокирует участок, где должен голосовать лидер Каталонии

Воскресенье, 01 октября 2017, 10:59

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Испанская полиция блокирует избирательный участок в Жироне, где должен голосовать президент Каталонии Карлес Пуджемон.

Об этом сообщает El Mundo.

Более 50 офицеров Национальной гвардии сразу после начала голосования окружили здание школы Сан-Хулия в Жироне, в спортивном зале которой размещен участок.

Впоследствии количество силовиков увеличилась, под зданием школы произошли столкновения.

Лидеру Каталонии все же удалось попасть на участок и проголосовать.

El president Puigdemont vota. No poden silenciar la veu d'un poble. Votarem i guanyarem pic.twitter.com/lQYf3Wq5ki — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 1 жовтня 2017 р.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещен Испанией референдум о независимости.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди у участков, чтобы не позволить полиции их заблокировать.

Голосование началось в 9.00, в Барселоне произошло несколько столкновений избирателей с полицией, которая уже совершила несколько попыток заблокировать участки.