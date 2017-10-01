Найти
АКТУАЛЬНО

Эрдоган: Турции больше не нужно членсто в ЕС, но переговоры не прекратим

В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали уже 337 человек

В сети распространяют фото раненых в столкновениях с полицией каталонцев

Вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины

На вокзале Марселя мужчина напал с ножом на прохожих, есть погибшие

Лидер Каталонии: полиция Испании стреляет в людей резиновыми пулями

Референдум в Каталонии: СМИ сообщили о первых столкновениях в Барселоне






Референдум в Каталонии: МВД Испании сообщило об 11 раненых силовиках

Воскресенье, 01 октября 2017, 14:31
Версия для печати Комментарии

Во время столкновений в день референдума о независимости Каталонии ранения получили 11 силовиков.

Об этом сообщает МВД Испании в Твиттере.

"На данный момент 9 агентов полиции и два офицера гражданской гвардии получили ранения во время исполнения судебного приказа" - сообщили в МВД Испании.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В правительстве Каталонии сообщили о 38 раненых. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешило избирателям голосовать на любом участке.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:18
На вокзале Марселя мужчина напал с ножом на прохожих, есть погибшие
15:54
Эрдоган: Турции больше не нужно членсто в ЕС, но переговоры не прекратим
15:34
В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали уже 337 человек
15:21
Полиция Каталонии закрыла 183 избирательных участка на референдуме о независимости
15:01
Премьер Бельгии осудил применение насилия во время референдума в Каталонии
14:53
Мэр Барселоны требует отставки премьера Испании
14:31
Референдум в Каталонии: МВД Испании сообщило об 11 раненых силовиках
14:20
В Германии зарегистрировали первый однополый брак
13:35
фото
В Мадриде проходит демонстрация в поддержку единства Испании
13:10
Правительство Каталонии: в столкновениях с полицией Испании ранены 38 человек
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Евгений Руденко, Украинская правда

Большое меньшинство. Ответят ли румыны Украины на реформу образования

"Мы не против госязыка, но чтобы чувствовать себя полноценными гражданами, нам нужен родной язык в полном объеме". УП побывала в самом румынском районе Украины, крошечном городе Герцы в шести километрах от украино-румынской границы.

Иванна Костина, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Развод по-каталонски: сможет ли Мадрид остановить референдум и распад Испании

Взаимные угрозы, ввод полицейских спецподразделений, а также то, что местные лидеры идут ва-банк в борьбе за независимость – все это дает основания не исключать даже силовые сценарии, которые способны изменить не только Испанию, но и Европу в целом...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  