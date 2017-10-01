Референдум в Каталонии: МВД Испании сообщило об 11 раненых силовиках

Воскресенье, 01 октября 2017, 14:31

Во время столкновений в день референдума о независимости Каталонии ранения получили 11 силовиков.

Об этом сообщает МВД Испании в Твиттере.

"На данный момент 9 агентов полиции и два офицера гражданской гвардии получили ранения во время исполнения судебного приказа" - сообщили в МВД Испании.

Por ahora y en total, 9 agentes de @policia y 2 de @guardiacivil han resultado heridos cuando cumplían las órdenes de la juez#EstamosporTI — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 жовтня 2017 р.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В правительстве Каталонии сообщили о 38 раненых. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешило избирателям голосовать на любом участке.