Трамп посоветовал Тіллерсону не тратить время на попытки переговоров с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсону не тратить время на попытки переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп написал в своем Твиттере.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашем замечательном госсекретарю, не тратить время на попытки переговоров с Маленьким Человеком-ракетой" - написал Трамп.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...