Трамп посоветовал Тіллерсону не тратить время на попытки переговоров с КНДР

Воскресенье, 01 октября 2017, 17:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсону не тратить время на попытки переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп написал в своем Твиттере.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашем замечательном госсекретарю, не тратить время на попытки переговоров с Маленьким Человеком-ракетой" - написал Трамп.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 жовтня 2017 р.

"Береги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать" - добавил он.

Как сообщалось, США в середине октября отправят к Корейскому полуострову авианосную группу.