Каталонский референдум: театры отменили спектакли, "Барселона" играет без зрителей

Воскресенье, 01 октября 2017, 18:58

Каталонские театры отменили все сегодняшние представления в знак протеста против попыток испанских силовиков сорвать референдум.

Об этом сообщает El Pereodico.

Сообщается, что театры распространяют новость об отмене сегодняшних представлений через свои аккаунты в социальных сетях.

Противоположная ситуация с футбольным матчем "Барселона-Лос Пальмос". Федерация футбола Каталонии принял решение перенести матч, одна это решение не одобрил испанская федерация.

Взамен La Liga заявила, что не получила необходимых гарантий безопасности, в результате чего сегодняшний матч пройдет без зрителей.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны. Полицию Каталонии при этом обвиняют в бездеятельности и невыполнении решения суда.

Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями. В каталонском правительстве заявили, что количество раненых в ходе столкновений с полицией достигло 465 человек.