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Мэр Барселоны призвала власти Каталонии не провозглашать независимость

Вторник, 10 октября 2017, 08:12
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Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что одних только результатов референдума недостаточно для провозглашения независимости.

Об этом сообщает El Pais.

По ее словам, результаты голосования "не могут стать гарантией для провозглашения независимости, но являются возможностью для построения диалога и международного посредничества".

Она призвала лидеров Каталонии и Испании снизить градус напряженности и начать "строить мосты".

Обращаясь к премьеру Испании Мариано Рахоя, Колау предостерегла его от применения статьи 155 конституции, которая предусматривает приостановление статуса автономии Каталонии.

Как известно, 10 октября парламент Каталонии должен собраться впервые после референдума для обсуждения результатов голосования. Провозглашение независимости в повестке дня нет, однако в правительстве Испании не исключают такого развития событий.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою поддержку единства Испании.

Франция заявила, что не признает Каталонию, если региональное правительство внедрит одностороннее провозглашение независимости от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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