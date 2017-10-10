Во Франции - общенациональная забастовка государственных служащих

Вторник, 10 октября 2017, 09:31

Во вторник во Франции состоится общенациональная забастовка государственных служащих, выступающих против сокращений и целого ряда правительственных мер.

Об этом сообщает BFM-TV.

Впервые за 10 лет к забастовке призвали все девять профсоюзов государственных служащих. Они обратились с призывом выйти на акции 5,4 миллиона государственных служащих.

Около 130 демонстраций запланированы в 90 департаментах страны.

Ожидается, что забастовка затронет не только работы государственных учреждений - больниц, образовательных, полицейских и судебных органов, но и аэропортов. По подсчетам Генерального директората гражданской авиации, забастовка может привести к сокращению авиарейсов на треть.

Госслужащие протестуют против сокращения должностей и требуют индексации должностных окладов.

Забастовка должна стать самым большим испытанием для президента Макрона, который анонсировал меры по оздоровлению французской экономики.