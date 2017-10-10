ООН впервые в истории запретила четырем кораблям заходить во все порты мира из-за КНДР

Вторник, 10 октября 2017, 10:07

ООН запретила четырем кораблям заходить в любой мировой порт из-за нарушения наложенных на КНДР санкций.

Об этом сообщает ВВС.

Координатор панели ООН по северокорейским санкциям Хью Гриффитс назвал такой шаг беспрецедентным.

Речь идет о кораблях Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 и Jie Shun, зарегистрированных на Коморских островах, в Сен Китс и Невис и Северной Корее. По словам Гриффитса, "корабли перевозили запрещенные товары".

Гриффитс отметил, что запрет на заход в порты не предусматривает замораживание активов или запрета на перемещение по водному пространству, но всем странам запрещено принимать у себя эти четыре судна.

Отмечается, что Северная Корея продолжает попытки экспортировать уголь в обход санкций ООН.

ООН расширила санкции против Северной Кореи в прошлом месяце в ответ на ядерные испытания КНДР.