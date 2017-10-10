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Ягланд: если Россия не будет платить взносы, она потеряет статус члена СЕ

Вторник, 10 октября 2017, 17:15
Версия для печати Комментарии

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на необходимости возобновить платежи Российской Федерации в бюджет СЕ.

Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ.

Ягланд попросил депутатов не воспринимать российские платежи как чисто финансовую проблему.

"Это не финансовая проблема. Просто недопустимо, когда страна-член не платит в бюджет организации. Если государство не платит, оно не может быть членом", - пояснил генсек, отметив, что "вклад РФ - 10% бюджета Совета Европы".

Это заявление стало первым признанием возможности выхода России из состава Совета Европы со стороны генсека СЕ.

Ягланд отметил, что пока неизвестно, поступит ли платеж от РФ в следующем году, и он пытается договориться с россиянами о возобновлении платежей. "Если они не будут платить в следующем году, ситуация будет еще небезопаснее, в том числе политически. Но сейчас я сконцентрирован на поиске решения проблемы".

"Нам нужно решить, хотим ли мы иметь Россию в СЕ или за пределами СЕ", – сказал генсек, добавив, что он является сторонником сохранения России в составе организации.

Он призвал представителей ПАСЕ "посмотреть, что стало причиной конфликта", хотя не уточнил, какой ответ на этот вопрос он дает для себя.

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