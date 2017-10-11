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Посольство Украины получает извинения от чехов из-за слов Земана – Перебийнис

Среда, 11 октября 2017, 07:52
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Посольство Украины в Чехии получает слова поддержки и извинений от чехов из-за скандального заявления президента Милоша Земана о Крыме.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Хочу поблагодарить десяткам чехов, часто совершенно незнакомым людям, которые сегодня направили посольству слова поддержки и извинений ... " - написал он.

"Я хорошо знаю, что миллионы чешских друзей солидарны с украинцами в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела" - добавил посол.

Напомним, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

В Украине с возмущением восприняли высказывания президента Милоша Земана во время его выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания президента не соответствуют внешней политике чешского правительства.

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