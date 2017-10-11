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В протестных акциях во Франции приняли участие до 400 тысяч человек

Среда, 11 октября 2017, 08:53
Версия для печати Комментарии

Во вторник на протестные акции по всей Франции вышли 209 тысяч человек.

Таковы данные министерства внутренних дел Франции, сообщает Le Figaro.

По данным министерства, 183 тысяч человек протестовали в регионах и 26 тысяч – в Париже.

В целом по всей стране прошло 186 различных акций.

В то же время организаторы забастовки государственных служащих утверждают, что в акциях приняли участие 400 тысяч человек.

Забастовщики протестовали против сокращения должностей и требовали индексацию должностных окладов.

В СМИ забастовка называли самым большим испытанием для президента Макрона, который анонсировал меры по оздоровлению французской экономики.

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