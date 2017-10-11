В протестных акциях во Франции приняли участие до 400 тысяч человек

Среда, 11 октября 2017, 08:53

Во вторник на протестные акции по всей Франции вышли 209 тысяч человек.

Таковы данные министерства внутренних дел Франции, сообщает Le Figaro.

По данным министерства, 183 тысяч человек протестовали в регионах и 26 тысяч – в Париже.

В целом по всей стране прошло 186 различных акций.

В то же время организаторы забастовки государственных служащих утверждают, что в акциях приняли участие 400 тысяч человек.

Забастовщики протестовали против сокращения должностей и требовали индексацию должностных окладов.

В СМИ забастовка называли самым большим испытанием для президента Макрона, который анонсировал меры по оздоровлению французской экономики.