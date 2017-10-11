В Греции приняли закон, облегчающий смену юридического пола

Парламент Греции утвердил новый закон, который облегчит изменение юридического пола.
Об этом сообщает BBC.
Законопроект одобрили 171 голосом в 300-местном парламенте Греции. Документ снимает медицинские требования с процесса изменения юридического пола.
Теперь граждане старше 15 лет смогут изменить свой юридический пол после решения суда, и для этого от них не потребуют прохождения медицинской операции.
Согласно старому закону, те, кто хотел изменить свой пол в официальных документах, должны были пройти операцию по смене пола и медицинские тесты.
Старый закон критиковали правозащитные организации и активисты ЛГБТ. ILGA-Europe, группа по защите прав ЛГБТ, описала его как "устаревшую и угнетающую практику".
Греческая православная церковь раскритиковала новый закон и заявила, что депутаты будут нести за него ответственность.