В Греции приняли закон, облегчающий смену юридического пола

Среда, 11 октября 2017, 09:30

Парламент Греции утвердил новый закон, который облегчит изменение юридического пола.

Об этом сообщает BBC.

Законопроект одобрили 171 голосом в 300-местном парламенте Греции. Документ снимает медицинские требования с процесса изменения юридического пола.

Теперь граждане старше 15 лет смогут изменить свой юридический пол после решения суда, и для этого от них не потребуют прохождения медицинской операции.

Согласно старому закону, те, кто хотел изменить свой пол в официальных документах, должны были пройти операцию по смене пола и медицинские тесты.

Старый закон критиковали правозащитные организации и активисты ЛГБТ. ILGA-Europe, группа по защите прав ЛГБТ, описала его как "устаревшую и угнетающую практику".

Греческая православная церковь раскритиковала новый закон и заявила, что депутаты будут нести за него ответственность.