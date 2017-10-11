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Посольство Литвы в Киеве оказалось "в осаде" из-за строительных работ

Среда, 11 октября 2017, 12:58
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Посольство Литвы в Киеве фактически оказалось в "осаде" из-за строительных работ, которые ведутся поблизости.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило само диппредставительство, описав ситуацию в юмористическом ролике.

Строительные работы поблизости от расположенного в Печерском районе Киева посольства продолжаются уже около года, однако в последнее время ситуация ухудшилась.

"Если вы хотите посетить посольства Литвы на улице Бусловской в Киеве, то это не просто", - утверждают в диппредставительстве

В ролике говорится, что через улицу Правобережная в посольство добраться невозможно - единственный проход через двор пока перекопан. С другой стороны, по улице Соловцова, проход тоже затруднен из-за горы мусора, который не вывозится.

Всего в районе посольства ведутся три строительства одновременно, и это практически исключает проезд по ближайшим улицам.

"Кажется, без резиновых сапог и хорошего настроения до нас не дойти", - делают вывод в диппредставительстве.

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