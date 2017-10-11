Трамп посетит Британию в начале 2018 года, но без аудиенции у королевы – СМИ

Среда, 11 октября 2017, 14:37

Президент США Дональд Трамп в начале 2018 года посетит Великобританию с рабочим визитом, который не будет включать официальный прием у королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает Evening Standard.

По данным издания, дипломаты обсуждают планы "рабочего визита" президента США, он не будет считаться полноценным государственным визитом, дата которого пока не определена.

Вместо церемонии с проходом по красной ковровой дорожке, что демонстрирует особые отношения, визит Трампа, вероятно, будет частью тура по нескольким странам.

Британские и американские источники сообщают, что полноценный государственный визит Трампа в Великобританию состоится на определенном этапе, но даты пока не обсуждаются.

Напомним, королева Елизавета ІІ во время произнесения своей речи в парламенте не упомянула о будущем государственном визите президента США Дональда Трампа в Британию.

Как известно, в Британии собрали 1,8 млн подписей под петицией против государственного визита Трампа и его аудиенции у королевы Елизаветы.